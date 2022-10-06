Молдавия проведет учения с военными стран НАТО

Маневры начнутся 10 октября

В Молдавии с 10 по 21 октября пройдут учения "JCET-2022" (Joint Combined Exchange Training) с участием военнослужащих Молдавии, Румынии и Великобритании. Об этом в четверг, 6 октября, рассказали в молдавском Министерстве обороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, маневры пройдут в центрах подготовки Национальной армии. Военнослужащие трех стран "будут учиться выполнять определенные миссии и взаимодействовать между собой".

В связи с учениями возможно перемещение военной техники из одного центра подготовки в другой, поэтому Минобороны Молдавии призывало граждан, которые увидят армейскую технику на дорогах, не паниковать и не распространять видео или фото в интернете, чтобы не допускать спекуляций по этому поводу, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Эстонии прошли совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) Германии и Испании в рамках деятельности НАТО. Истребители Eurofighter Typhoon осуществили в небе прибалтийской республики серию тренировочных полетов на малых высотах.

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