Медведев вспомнил о девяти кругах ада в контексте санкций

Запад готов идти против России до конца

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал введение Евросоюзом восьмого пакета санкций против России из-за ситуации на Украине.

"Адские санкции" пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть. Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для "назначенного грешника" - дело пустое. И дорогостоящее", - написал Медведев в Telegram.

Он добавил, что своими рестрикциями Запад добился лишь одного - стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли в том виде, в каком она развивалась рекордными темпами последние полвека.

По словам Медведев, Запад готов идти против России до конца.

"К благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией", - заключил зампред Совбеза.

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