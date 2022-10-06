Трагедия, потрясшая мир: что известно о произошедшем в детсаду Таиланда

По последним данным, погибли 38 человек, из них 24 ребенка

Трагедия, которая потрясла весь мир: в Таиланде от рук бывшего полицейского погибли 38 человек. Причем больше половины из них - несовершеннолетние. Преступник-одиночка, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножом, устроил кровавую бойню в детском центре. И на этом не остановился.

Личность нападавшего уже установлена - это 34-летний бывший сержант полиции по имени Панья Кхамрап, уволенный за употребление и хранение наркотиков. В Центр развития детей младшего возраста с пистолетом и большим мясницким ножом он пришел около полудня. Выбор, по всей видимости, не был случайным. Его маленький сын посещал данный центр, но в этот раз остался дома с мамой.

Первыми жертвами преступника стали воспитатели, которые обедали в ближайшем кафе и сказали Кхамрапу, что мальчика сегодня не приводили. Следом мужчина отправился в детский сад. Через минуту налетчик ворвался в холл и застрелил несколько человек, которые не успели спрятаться. Уцелевшие свидетели теперь с ужасом вспоминают, как все было: "Он остановился, чтобы перезарядить оружие. Я подняла руки и начала молить о пощаде. Я не знала, что мне делать".

Но преступник уже выбил дверь в соседнюю комнату, где в этот момент спали дети - самому младшему из них было всего два года. По словам очевидцев, из спальни звуков стрельбы они не слышали.

"Осмотрев место трагедии, мы выяснили, что большинство детей были убиты или ранены ножом. Затем нападавший вышел на улицу и начал стрелять по всем, кто попадался ему на пути", - сообщил Дамронгсак Киттипарас, шеф национальной полиции Таиланда.

С места преступления налетчик уехал на своем пикапе, при этом сбив несколько человек на тротуаре и продолжая беспорядочную стрельбу по прохожим. Потом он сжег машину, убил своих жену и сына, после чего покончил с собой.

"7 октября, то есть завтра, он должен был предстать перед судом. После выхода из тюрьмы он не завязал с наркотиками. Возможно, их влияние, а также страх перед процессом могли толкнуть его на это преступление", - также уточнил Киттипарас.

Эту версию подтверждает и мать преступника. Она заявила, что утром сын был на заседании суда и вернулся сильно расстроенный. А перед тем как уйти из дома, принял какие-то лекарства.

По последним данным, в результате нападения на Центр развития детей младшего возраста погибли 38 человек, из них 24 ребенка. Десять человек получили ранения. Шестеро - в тяжелом состоянии. Обращений от наших соотечественников в российское посольство после трагедии не поступало. В дипмиссии уже выразили соболезнования семьям погибших и всему народу Таиланда в связи с произошедшим.

Оксана Фомичева, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр"

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