"Почему людям жить не даете?": как справляться с неадекватными соседями

Когда закон бессилен, лучше просто договориться

В наушниках и с партитурой в руках - таким ежедневно видят своего соседа жители подмосковных Химок. И не просто видят - слышат! Так как свои голосовые сообщения гражданин посылает с балкона многоэтажки с запредельным уровнем громкости. Репертуар разный. Песни, лозунги и просто философские рассуждения без явно выраженной темы.

Вещает хорошо поставленный голос с верхних этажей дома, при этом горе-исполнитель концертирует и по ночам.

"С балкона кричит, вещи кидает на машины. Сегодня вот соседи машины переставляли, потому что летело", - говорят соседи.

Когда терпение лопнуло, вызвали полицейских. Те сразу поняли - тяжелый случай.

"Открыв дверь, гражданин, находившийся в неадекватном состоянии, распылил аэрозоль с неизвестным содержимым в лицо полицейского и был задержан. Им оказался житель города Москвы 1980 года рождения. Он был доставлен в отдел полиции. В квартире правонарушителя был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения, который направлен на исследование", - заявил Андрей Пышкин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

После необходимых экспертиз мужчина вполне может схлопотать не только штраф , но и срок. Соседи выдохнули, и теперь в их планах - отоспаться. Хотя химкинский случай оригинальным не назовешь. Вот, например, Нижний Новгород. Там людей полтора года изводили истошные, нечеловеческие голоса. Юрий не скрывает ни мощные колонки, ни свою ненависть к соседям сверху. Мол, дети топают, спать не дают. Участковый, сколько его ни вызывали, разводит руками. Во-первых, кони в доме ржут строго до десяти вечера. Во-вторых, уровень децибел - в рамках допустимого. А то, что у человека явно не все дома, могут определить исключительно медики. Вызвать бригаду могут лишь родственники.

"У соседей таких полномочий, естественно, нет. Права нет. Но они могут вызвать правоохранительные органы. Если будут определенные признаки невменяемого его состояния или заболевания, они могут вызвать скорую помощь", - объяснил Константин Зеленин, юрист адвокатского бюро.

Скорая тоже не всегда может помочь. Домодедовская парочка экстремалов в полуобнаженном виде вполне сознательно изводит соседей и по подъезду, и по двору. Были суды, штрафы, клятвы и обещания, что больше ни-ни! Но адское шоу продолжается.

Куда более изощренный способ изводить соседей изобрела Марина Хмелькова. Она заполонила квартиру декоративными крысами, те уже прогрызли полы и взялись за коммуникации. А в этом подъезде живет тихая и хрупкая Лидия Сычева. Она очень любит кошек. А ее квартиру - и, соответственно, весь дом - полюбили тараканы.

Когда закон бессилен, эксперты советуют просто договориться. А при покупке жилья обращать внимание не только на этаж, количество санузлов и вид из окна, а и на то, нормальные ли соседи.

Ольга Стрельцова, Егор Миронов, "ТВ Центр"

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