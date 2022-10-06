Турчак представил секретарей отделений "ЕР" на новых территориях

Кандидатуры были поддержаны единогласно

С сегодняшнего дня у России новый текст Конституции. Теперь в ней как субъекты страны указаны Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

На заседании Генсовета "Единой России" было принято решение открыть там региональные отделения партии. Секретарь Генсовета Андрей Турчак представил их секретарей.

"На должность секретаря Донецкого регионального отделения партии предлагается рекомендовать кандидатуру главы республики Пушилина Дениса Владимировича. На должность секретаря Луганского регионального отделения партии - спикера Народного Совета Луганской народной республики Мирошниченко Дениса Николаевича. На должность секретаря Запорожского регионального отделения "Единой России" - главу города Мелитополя Данильченко Галину Викторовну. И на должность секретаря Херсонского регионального отделения "Единой России" - депутата Государственной думы, нашего координатора гуманитарной миссии в Херсонской области Кастюкевича Игоря Юрьевича", - сказал Турчак.

Кандидатуры были поддержаны единогласно. Также на заседании Генсовета прошло голосование за назначение депутатов Госдумы от новых территорий, чтобы до следующих выборов у жителей были свои представители в нижней палате парламента, передает "ТВ Центр".

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