Мишустин: Каспийское побережье может принимать не менее миллиона путешественников ежегодно

Иран передал на рассмотрение сторон проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня принял участие в Каспийском экономическом форуме, который проходил в Сколково, передает "ТВ Центр".

Страны "пятерки" - кроме России, это Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркмения - обсуждали вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Только в прошлом году наш товарооборот с государствами Каспия вырос до 34 миллиардов долларов. Говорили о взаимодействии в области энергетики - у региона значительная часть мировых запасов газа и нефти. Затронули проблемы экологии. Мишустин предложил активней налаживать культурные связи и туризм.

"Каспийское побережье может принимать не менее 1 миллиона путешественников ежегодно. То есть потенциал огромный, особенно если учитывать уникальную природу, возможности для активного и оздоровительного отдыха. Нужны и практические договоренности между нашими государствами, которые позволят нарастить туристические обмены. Иран передал на рассмотрение сторон проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма. А по предложению Азербайджана разработан проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов по Каспийскому морю, - заметил премьер.

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