В России назвали главные ориентиры в экспорте зерна

Санкции сдерживают поставки в нуждающиеся страны

Россия в экспорте зерна будет ориентироваться, прежде всего, на страны Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом в четверг, 6 октября, рассказал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Зернин назвал формулой успеха концентрацию усилий на рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки, самого крупного импортера зерновых в мире, поскольку именно этот рынок наиболее удобно расположен в плане логистики. Кроме того, здесь наиболее очевидны российские конкурентные преимущества, особенно в соотношении цены и качества.

Эксперт отметил, что санкции не только сдерживают поставки в нуждающиеся страны, но и ведут к росту товарных остатков внутри России. С учетом этого экспортеры работают над укреплением связей с ключевыми потребителями, используя все доступные инструменты "зерновой дипломатии".

В некоторые страны, например в Алжир, Саудовскую Аравию, Египет, поставки российской пшеницы уже превысили прошлогодние, цитирует Зернина "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российское сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентоспособным на мировых рынках. Глава государства сослался на прогноз Министерства сельского хозяйства, согласно которому в 2022 году урожай зерновых в стране должен составить более 140 млн тонн.

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