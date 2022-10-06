Медведев отметил позитивные сдвиги в экономике России

Макроэкономические показатели улучшаются

Российские экономические показатели демонстрируют значительную устойчивость. Такое мнение в четверг, 6 октября, высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram, что, в частности, большую устойчивость демонстрирует ВВП.

Кроме того, постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. По мнению Медведева, есть все основания полагать, что по результатам 2022 года инфляция составит не более 12%.

Ранее позитивные показатели в экономике отметил российский лидер Владимир Путин. Он рассказал, что после четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень 2021 года, постепенно восстанавливаются автопром и металлургия, хорошую динамику показывает сельское хозяйство. Кроме того, прибавляет и строительство.

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