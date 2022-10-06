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Французского посла вызвали в МИД России

20:16
  • четверг
  • 06 октября 2022

Было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове посла Франции Пьера Леви.

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"С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных. Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, была обозначена неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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