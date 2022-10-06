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Зеленский обвинил Россию в стремлении разделить мир на зоны влияния

20:41
  • четверг
  • 06 октября 2022

Президент Украины выступил на саммите Европейского политического сообщества

Россия пытается использовать переговоры по урегулированию конфликта с Украиной для усиления своего влияния, чтобы "зафиксировать проявление нестабильности, которые она уже создала". Такое заявление в четверг, 6 октября, сделал украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский решил в ускоренном порядке записать Украину в НАТО

Во время выступления на саммите Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что "Россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития".

По мнению украинского политика, именно для этого Москва стремится возобновить переговоры, поскольку "именно так она воспринимает любые договоренности", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что предметом обсуждения между Москвой и Киевом не может являться вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как пояснила спикер верхней палаты российского парламента, обсуждение этой темы "исключено, это уже часть нашей России".

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