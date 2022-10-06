ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Две машины загорелись у башни "Федерация" в "Москва-Сити"

20:38
  • четверг
  • 06 октября 2022

Возгорание уже ликвидировано

Произошло возгорание двух машин, припаркованных неподалеку от башни "Федерация" в московском международном деловом центре "Москва-Сити", передает АГН "Москва" со ссылкой на управление МЧС по городу.

Из-за пожара у метро "Тульская" было эвакуировано около 100 человек
Пожар на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске сняли на видео

"В 19:29 6 октября 2022 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 15. Происходило загорание двух легковых автомобилей на площади 5 кв. м", - сказано в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 19:40. Пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарный
Пожарный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.