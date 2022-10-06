Две машины загорелись у башни "Федерация" в "Москва-Сити"

Возгорание уже ликвидировано

Произошло возгорание двух машин, припаркованных неподалеку от башни "Федерация" в московском международном деловом центре "Москва-Сити", передает АГН "Москва" со ссылкой на управление МЧС по городу.

"В 19:29 6 октября 2022 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 15. Происходило загорание двух легковых автомобилей на площади 5 кв. м", - сказано в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 19:40. Пострадавших нет.

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