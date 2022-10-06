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Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России

20:56
  • четверг
  • 06 октября 2022

По мнению украинского лидера, это исключит возможность применения ядерного оружия Москвой

Североатлантический альянс должен нанести по России "превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят" ядерное оружие. Такое заявление в четверг, 6 октября, сделал украинский президент Владимир Зеленский.
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Во время выступления на саммите Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что в НАТО не должны "ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!".

Украинский президент от Североатлантического альянса "пересмотреть порядок использования" ядерного оружия", чтобы исключить возможность его применения Россией.

На призывы Зеленского о превентивном ударе по России уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на эти заявления должны обратить внимание все страны мира.

Песков подчеркнул, что заявления президента Украины — ничто иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями, сообщает РИА Новости.

В Белом доме ранее отмечали, что США не видят оснований корректировать расстановку своих ядерных сил, поскольку не усматривают никаких признаков того, что Россия готовится "к применению ядерных вооружений".

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