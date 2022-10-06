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МИД России назвал подрыв "Северных потоков" диверсией и терактом

21:16
  • четверг
  • 06 октября 2022

Ведомство отметило "деликатность" формулировок Запада

Происшествие в системе газопроводов "Северный поток" является диверсией и террористическим актом, хотя другие государства стремятся избегать подобных формулировок. Об этом в четверг, 6 октября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Осознать правду бывает сложно": Захарова о ЧП с "Северными потоками"

Чиновница поинтересовалась в своем Telegram-канале, "с какого моменты подрывы газопроводов называются "саботажем", если раньше такие происшествия именовали "диверсия, экстремизм, теракты".

Захарова также отметила, что "Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами", а также задала вопрос, откуда взялась такая деликатность. Представитель МИД предположила, что в Швеции "опасаются грядущих находок" в ходе расследования аварии на "Северных потоках".

В Кремле ранее заявили, что считают абсурдными, но ожидаемыми обвинения в адрес России из-за ЧП на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не была заинтересована в аварии, поскольку из-за нее "мы лишились маршрута поставки газа в Европу".

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