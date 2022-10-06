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Россиянам объяснили, какие выплаты полагаются мобилизованным

21:38
  • четверг
  • 06 октября 2022

Зарплату по месту работы в период прохождения службы выплачивать не будут

Призванные по мобилизации военнослужащие не смогут получать зарплату по месту работы, так как контракт с ними приостанавливается. Об этом в четверг, 6 октября, рассказали на официальном правительственном ресурсе "Объясняем.рф".
Названа основная жалоба россиян на мобилизацию

Как сообщается на официальном сайте ресурса, в период мобилизации денежное довольствие военнослужащему выплачивает Министерство обороны России.

Денежное довольствие мобилизованного по призыву складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет, также возможна надбавка за особые условия службы в зависимости от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что призванным в рамках частичной мобилизации россиянам присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах по контракту. Они получают денежное довольствие и все льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту. Мобилизуемые будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц.

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