Россия и Белоруссия приняли меры для обеспечения коллективной безопасности

Задачи боевого дежурства выполняются в усиленном режиме

Москва и Минск предприняли необходимые для обеспечения коллективной безопасности, региональная группировка войск готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Об этом в четверг, 6 октября, рассказал глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин.

По словам военного, органы военного управления всех уровней на системной основе проводят всесторонний анализ складывающейся обстановки на границах России и Белоруссии.

Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на изменения ситуации. Войска и силы выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме, подчеркнул Хренин.

Белорусский министр также рассказал, что ведется разведка во всех ее видах, организован обмен разведывательной информацией с союзниками, предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве, сообщает агентство "БелТА".

Ранее Виктор Хренин заявил, что несмотря на отсутствие в настоящее время явных признаков непосредственной подготовки к развязыванию агрессии, опасность возможного задействования развернутых у белорусских границ войск НАТО против Минска остается.

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