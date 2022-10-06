В России появится Центр мобилизационной подготовки

Соответствующий документ подписал глава правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 6 октября, подписал распоряжение о создании Центра мобилизационной подготовки главного управления специальных программ президента России.
Основной целью деятельности Центра станет образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.
В штате создаваемого Центра будут находиться как военнослужащие, так и гражданские лица — всего 69 человек, сообщает РИА Новости.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Как уточнили в Министерстве обороны, всего планируется призвать до 300 тысяч резервистов.
Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что призванных в рамках частичной мобилизации новобранцев надо как можно скорее адаптировать к боевой обстановке. С этой целью с ними будут проводить дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"