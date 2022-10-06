ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появится Центр мобилизационной подготовки

22:18
  • четверг
  • 06 октября 2022

Соответствующий документ подписал глава правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 6 октября, подписал распоряжение о создании Центра мобилизационной подготовки главного управления специальных программ президента России.
На временные пункты мобилизации в Москве продолжают прибывать добровольцы

Основной целью деятельности Центра станет образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

В штате создаваемого Центра будут находиться как военнослужащие, так и гражданские лица — всего 69 человек, сообщает РИА Новости.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Как уточнили в Министерстве обороны, всего планируется призвать до 300 тысяч резервистов.

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что призванных в рамках частичной мобилизации новобранцев надо как можно скорее адаптировать к боевой обстановке. С этой целью с ними будут проводить дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военные сборы для мобилизованных
Военные сборы для мобилизованных
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.