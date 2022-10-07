ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: Маск транслирует мнение большого числа американцев

08:47
  • пятница
  • 07 октября 2022

О внешней и внутренней политике США порассуждал политолог Константин Костин

Почему Илон Маск - человек, далёкий от политики, занял активную позицию по ситуации вокруг Украины? Кто ещё в Америке разделяет его точку зрения? Какие санкции против России готовы ввести европейские политики? И как долго жители стран ЕС будут терпеть всё более тяжёлые для них последствия ограничений?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с политологом Константином Костиным.

"Надо понимать, что Маск транслирует мнение большого количества американцев. Если мы посмотрим на те сценарии, которые рисуются вокруг украинского кризиса в Америке, то их там ровно два. Сценарий Трампа – то, что до этого можно было не допускать, заключать сделки. Можно было договариваться с Европой, Россией. А демократы изначально пытаются навязывать свое видение мира, ценностей", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.