Эксперт: Маск транслирует мнение большого числа американцев

О внешней и внутренней политике США порассуждал политолог Константин Костин

Почему Илон Маск - человек, далёкий от политики, занял активную позицию по ситуации вокруг Украины? Кто ещё в Америке разделяет его точку зрения? Какие санкции против России готовы ввести европейские политики? И как долго жители стран ЕС будут терпеть всё более тяжёлые для них последствия ограничений?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с политологом Константином Костиным.

"Надо понимать, что Маск транслирует мнение большого количества американцев. Если мы посмотрим на те сценарии, которые рисуются вокруг украинского кризиса в Америке, то их там ровно два. Сценарий Трампа – то, что до этого можно было не допускать, заключать сделки. Можно было договариваться с Европой, Россией. А демократы изначально пытаются навязывать свое видение мира, ценностей", - рассказал он.

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