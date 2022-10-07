Медицинские отряды ВДВ спасают жизни на передовой (видео)

Кадрами поделилось Минобороны

С начала спецоперации аэромобильные медицинские отряды ВДВ спасают жизни бойцов и оказывают помощь мирным жителям Донбасса. Кадры их работы публикует в пятницу Минобороны.

Бригады самых востребованных специалистов трудятся на передовой и накопили колоссальный опыт оказания медицинской помощи. Они стараются спасти даже самых тяжёлых раненых бойцов и подготовить их к отправке в тыловые госпитали.

У аэромобильного отряда есть всё необходимое оборудование как для планового лечения, так и для проведения сложных операций.

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