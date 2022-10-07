ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медицинские отряды ВДВ спасают жизни на передовой (видео)

08:33
  • пятница
  • 07 октября 2022

Кадрами поделилось Минобороны

С начала спецоперации аэромобильные медицинские отряды ВДВ спасают жизни бойцов и оказывают помощь мирным жителям Донбасса. Кадры их работы публикует в пятницу Минобороны.

Бригады самых востребованных специалистов трудятся на передовой и накопили колоссальный опыт оказания медицинской помощи. Они стараются спасти даже самых тяжёлых раненых бойцов и подготовить их к отправке в тыловые госпитали.

У аэромобильного отряда есть всё необходимое оборудование как для планового лечения, так и для проведения сложных операций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Медицинские отряды ВДВ
Медицинские отряды ВДВ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.