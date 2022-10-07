Ми-35 уничтожают замаскированные опорные пункты ВСУ

Многоцелевые ударные вертолёты работают на предельно малых высотах

Прикрывая союзные силы с воздуха, многоцелевые ударные вертолёты Ми-35 Западного военного округа уничтожили замаскированные опорные пункты и бронетехнику ВСУ. Для выполнения поставленной задачи боевые машины работают на предельно малых высотах, чтобы их не засекли вражеские ПВО.

В распоряжении летчиков - 40 неуправляемых ракет калибром 80 миллиметров. Поразив противника, одни экипажи возвращаются на базу для перезарядки комплекта, другие - готовятся к выполнению задания.

Аэродром работает в режиме взлёт-посадка - новые координаты вражеских целей приходят от нашей разведки постоянно, сообщает "ТВ Центр".

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