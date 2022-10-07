Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

Бойцы проявляют мужество и героизм

Новая информация о подвигах защитников Донбасса. Артиллерийский расчёт сержанта Андрея Зинченко остановил попытку украинских националистов прорвать нашу линию обороны и прицельным огнём уничтожил 4 вражеских БМП и 15 радикалов.

Младший сержант Субутай Кара-Сал со своими подчинёнными нанёс точный удар по позициям боевиков. Несмотря на массированный обстрел, экипаж нашего РСЗО ликвидировал две боевые машины пехоты и 30 неонацистов.

Сержант Илья Зерщиков в составе подразделения десантников за сутки отразил несколько атак неприятеля и огнём из гранатомёта уничтожил группу радикалов. Затем вывел личный состав и технику в безопасный район.

Сержант Дмитрий Парамонов под постоянным обстрелом противника сумел оперативно восстановить работу повреждённых средств связи, что позволило не допустить потери управления войсками. А вернувшись на позицию, Дмитрий ликвидировал 5 боевиков.

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