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Россиянка Анна Кикина перешла на борт МКС

08:45
  • пятница
  • 07 октября 2022

Международный экипаж проведет на станции 145 дней

Международный экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС. В его составе россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.
В программу перекрестных полетов на МКС могут включить новые страны

Стыковка прошла успешно, как и планировалось, в полночь по московскому времени. А примерно через полтора часа открылись люки, и прибывшая команда присоединилась к тем, кто уже работает на орбите, сообщает "ТВ Центр".

Новые члены экипажа проведут на станции 145 дней. Crew Dragon отправился к МКС в среду, старт во Флориде несколько раз откладывался из-за урагана. Это один из так называемых перекрестных полётов, соглашение о которых заключили Роскосмос и NASA. Две недели назад на российском "Союзе" с Байконура стартовал американец Френк Рубио.

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