ВСУ обстреляли ракетами HIMARS автобус в Херсонской области

Погибли четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя погибли, еще трое ранены в результате обстрела боевиками ВСУ гражданского автобуса в Херсонской области. По транспорту нанесли удар из американских РСЗО HIMARS.
"В 07:05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив 4 ракеты HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус. Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжелые ранения", - приводит ТАСС сообщение экстренных служб региона.
Отмечается, что информация о числе жертв и пострадавших предварительная. На месте происшествия продолжаются работы по эвакуации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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