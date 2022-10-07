ВСУ обстреляли ракетами HIMARS автобус в Херсонской области

Погибли четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя погибли, еще трое ранены в результате обстрела боевиками ВСУ гражданского автобуса в Херсонской области. По транспорту нанесли удар из американских РСЗО HIMARS.

"В 07:05 ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив 4 ракеты HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус. Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжелые ранения", - приводит ТАСС сообщение экстренных служб региона.

Отмечается, что информация о числе жертв и пострадавших предварительная. На месте происшествия продолжаются работы по эвакуации.

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