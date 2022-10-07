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Байден заявил о прямой угрозе применения ядерного оружия

08:46
  • пятница
  • 07 октября 2022

Президент США сравнил ситуацию с Карибским кризисом

Мир сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия, считает президент США. По словам Джо Байдена, такая ситуация складывается впервые со времен Карибского кризиса.

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"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия - если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", - заявил Байден на мероприятии Демократической партии.

Американский лидер добавил, что "достаточно хорошо" знает президента России. По словам Байдена, Владимир Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия. А это, считает президент США, прямой путь к полномасштабной ядерной войне.

На недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Байден заявил, что Москва, якобы, выступила с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы. В МИД России высказывания американского лидера назвали неприличными, так как он приписал президенту России слова, которых Путин не произносил, передает ТАСС.

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