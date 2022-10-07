Байден заявил о прямой угрозе применения ядерного оружия

Президент США сравнил ситуацию с Карибским кризисом

Мир сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия, считает президент США. По словам Джо Байдена, такая ситуация складывается впервые со времен Карибского кризиса.

"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия - если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", - заявил Байден на мероприятии Демократической партии.

Американский лидер добавил, что "достаточно хорошо" знает президента России. По словам Байдена, Владимир Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия. А это, считает президент США, прямой путь к полномасштабной ядерной войне.

На недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Байден заявил, что Москва, якобы, выступила с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы. В МИД России высказывания американского лидера назвали неприличными, так как он приписал президенту России слова, которых Путин не произносил, передает ТАСС.

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