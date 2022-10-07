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"Европейская медиагруппа": россияне не хотят слышать песни Меладзе

09:13
  • пятница
  • 07 октября 2022

Песни Меладзе перестали звучать в эфире российских радиостанций

Глава пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антон Коробков-Землянский объяснил исчезновение из эфира российских радиостанций песен Валерия Меладзе. По его словам, россияне больше не хотят их слышать.

По словам Коробкова-Землянского, станции медиагруппы при формировании плейлистов ориентируются на топ-чарты и исследования с фокус-группами. Кроме того, слушатели сами голосуют за понравившиеся им песни в хит-парадах.

"Текущий формат каждой радиостанции, таким образом, формируется на основе предпочтений аудитории", — сказал он изданию BLITZ+.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что песни Валерия Меладзе, а также Аллы Пугачевой пропали из эфира российских радиостанций. Ряд источников связывал это с отношением исполнителей к специальной военной операции.

На "Русском радио" заявили, что песен Аллы Пугачевой давно нет в эфире из-за отсутствия у нее новых композиций, которые соответствовали бы запросам аудитории. Об этом пишет ТАСС.

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