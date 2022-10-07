Экс-директор "Зимней вишни" получил 8 лет за взятку

В результате пожара в "Зимней вишне" погибли 60 человек

Бывший генеральный директор и совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский получил восемь лет лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора. Такой приговор в пятницу вынес центральный районный суд Кемерова. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Кроме того, Вишневский выплатит штраф в размере 21 миллиона рублей.

Вячеслав Вишневский обвинялся в даче взятки в размере 7 миллионов рублей на тот момент действующему начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Благодаря этому он смог реконструировать торговый центр без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но их не было. Свою вину он признал.

В марте 2018 года в "Зимней вишне" произошел пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Ранее суды вынесли приговоры ряду фигурантов дела о пожаре. Руководители, охранник ТРЦ, а также пожарные, которые ликвидировали возгорание в "Зимней вишне", приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 14 лет. Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы.

// ТАСС

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