ВСУ начали подготовку к десанту на Запорожскую АЭС

Идет обстрел береговой линии возле Энергодара

Украинские войска ведут массированные обстрелы береговой линии возле Энергодара. Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, это подготовка к десантной операции на запорожскую АЭС.

"Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта. Пристреливаются по конкретным площадям, потому что в прибрежной зоне надо будет высаживаться", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают обстреливать города на севере Запорожской области, нанося удары по инфраструктуре. Также ВСУ стянули значительные силы на Запорожском направлении.

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