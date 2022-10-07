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ВСУ начали подготовку к десанту на Запорожскую АЭС

09:06
  • пятница
  • 07 октября 2022

Идет обстрел береговой линии возле Энергодара

Украинские войска ведут массированные обстрелы береговой линии возле Энергодара. Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, это подготовка к десантной операции на запорожскую АЭС.

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"Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта. Пристреливаются по конкретным площадям, потому что в прибрежной зоне надо будет высаживаться", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают обстреливать города на севере Запорожской области, нанося удары по инфраструктуре. Также ВСУ стянули значительные силы на Запорожском направлении.

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