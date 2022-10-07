Новые зверства ВСУ: боевики безжалостно расстреляли мирных жителей

Украинские националисты не щадят даже женщин

Новые акты террора со стороны украинских неонацистов. Пять мирных жителей погибли в результате обстрела в Херсонской области. Боевики нанесли удары по пассажирскому автобусу из американских установок "Хаймарс". В салоне находились только гражданские, и ВСУ об этом знали. Также власти региона сообщили о кровавой расправе националистов в посёлке Великая Александровка. Украинские боевики хладнокровно убили 16 человек, в том числе женщин.

Автобус и грузовик выгорели дотла. Машины ещё даже не успели потушить. Отчётливо заметен поднимающийся столб дыма. Это первые кадры после удара ВСУ по маршрутке в Херсоне. Пять пассажиров погибли на месте. Ещё пятеро получили ранения от разлетевшихся после взрыва осколков. Всё произошло рано утром, когда люди ехали на работу. Националисты стреляли из РСЗО "Хаймарс". Из-за создавшейся угрозы в нескольких районах власти решили временно отменить занятия в школах.

"Террористы не оставляют любой возможности ударить по мирному населению. Задача уже скорее не украинцев, а тех, кто толкнул украинцев на эту войну. Убить как можно большее количество людей", - рассказал Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области.

В администрации Херсона сообщили, что украинские войска безжалостно расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере области. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются, но без ответа эти преступления не останутся, добавили местные власти.

Вертолёты Ми-35 летят со скоростью больше 200 километров в час на предельно малой высоте. Всего 5-7 метров над землёй. Но перед лесом резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами.

Этот приём лётчики называют кабрирование. Удары наносятся по боевым укреплениям и бронированной технике украинских радикалов. У противника не остаётся ни малейшего шанса скрыться от этой атаки. Поражены даже замаскированные опорные пункты ВСУ.

Поймать этих охотников в воздухе крайне непросто. Для противника такой манёвр абсолютно внезапен и непредсказуем. Средства ПВО попросту не успевают заметить цель и среагировать. Вертолёты словно появляются из ниоткуда. И лётчики делают по несколько таких вылетов в день. Экипаж может отдохнуть во время перезарядки. Под каждым крылом машины по 20 неуправляемых снарядов.

Уничтоженные БТР и танки ВСУ. Это результат двухчасового боя между боевиками и российским подразделением ВДВ. Противник попытался замаскироваться в лесополосе. Однако с воздуха все позиции были раскрыты и уничтожены.

Бесперебойно на местах работают и военные медики. Первую помощь раненным военнослужащим зачастую приходится оказывать в непосредственной близости от мест боевых столкновений. Операции проводят прямо в полевых госпиталях. Большинство врачей работаю на Донбассе с первых дней спецоперации.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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