Заявления Зеленского и Байдена о ядерной угрозе вызвали недоумение во всем мире

Психическое здоровье политиков поставили под сомнение

Мировые СМИ обсуждают провокационные заявления Владимира Зеленского и Джо Байдена о пресловутой ядерной угрозе. В комментариях пользователи усомнились в психическом здоровье западных политиков. Накануне президент Украины открыто призвал к превентивному удару по России. Джо Байден и вовсе заговорил о "ядерном Армагеддоне". Представители ООН назвали такую риторику опасной и неприемлемой.

Тема якобы возможного применения Россией тактического ядерного оружия на Украине уже которую неделю не сходит с первых полос западных СМИ. Однако всё это время Белый дом на этот счёт высказывался крайне скупо. В Пентагоне вообще подчеркивали, что никаких признаков подобного рода угрозы они пока не наблюдают, забыв, вероятно, предупредить об этом своего президента. Потому как он, выступая на мероприятии по сбору средств для Демократической партии, был куда менее сдержан в оценках:

"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается. Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия. Я не думаю, что существует возможность с легкостью использовать тактическое ядерное оружие, чтобы это не закончилось армагеддоном".

Но именно это сценарий, по всей видимости, очень бы даже устроил Киев. Оттуда ведь уже на полном серьезе звучат призывы применить против России ядерное оружие. И если сумасшедшие украинские эксперты рассуждают о "грязных бомбах", которыми Украина теоретически может располагать, то сам Зеленский предлагает НАТО нанести по нашей стране превентивный ядерный удар.

То, что сама Украина находится ближе всего к России, Зеленский, вероятно, в расчёт не берет, по сути призывая начать третью мировую войну. Именно так его слова интерпретировали в Кремле, призвав санитаров из США как-то вразумить подопечного. Правда, не очень понятно, без их ли ведома действовал украинский гарант, делая подобного рода заявления.

Впрочем, те, кто покрывает Зеленского, этой очевидной угрозы как будто бы не замечают, продолжая поддерживать киевских карателей деньгами и оружием, тем самым раздувая этот конфликт. О том, что это большая ошибка, несколько дней назад предупреждала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ту же мысль она снова проговаривает и в интервью газете "Зидойчецайтунг", явно пытаясь достучаться до бывших коллег:

"Прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле ещё не закончилась. Текущие события на Украине являются глубоким поворотным моментом. Нам всем настоятельно рекомендуется серьёзно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала".

Однако европейские политики остаются глухи к таким призывам. Это показал и саммит новой организации под названием "Европейское политическое сообщество", создание которого активно лоббировал Макрон. По его итогам французский президент заявил, что его страна отправит Киеву еще оружия. В том же духе высказался и канцлер ФРГ Шольц. А глава европейской дипломатии Боррель вновь подчеркнул, что новую систему безопасности в Европе будут строить без России.

Звучит, конечно, смешно. Учитывая, что за редким исключением европейские страны вообще не обладают никаким суверенитетом, покорно дрейфуя в фарватере интересов США. И санкционная политика ЕС лишнее тому подтверждение.

"Санкции не оправдали возложенных на них надежд. Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!" – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Но там менять ничего не будут. И судя по восьмому пакету санкций, в который все-таки включили искусственное ограничение цен на российскую нефть, Евросоюзу нравится боль и унижение, что в общем-то отвечает тем ценностям, которые на Западе так активно продвигают в массы.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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