Вокруг Хантера Байдена разгорелся новый скандал

Сыну американского президента грозят новые обвинения

Список возможных преступлений Хантера Байдена пополнился новыми статьями. На этот раз сына американского президента и героя многочисленных скандальных историй подозревают в налоговых нарушениях и даче ложных показаний. Следствие располагает доказательствами и готово предъявить обвинение, сообщили журналисты. Появились и новые свидетельства причастности Байдена-старшего к махинациям Хантера.

Окончательное решение - будут ли Хантеру Байдену предъявлены официальные обвинения - еще не принято, однако утечка уже наделала много шума. Журналисты "Вашингтон Пост" уверяют: доказательств вины сына американского президента наберется на хорошее уголовное дело. Расследование длилось почти 5 лет.

"Федеральные агенты, расследующие дело сына президента, собрали, по их мнению, достаточные доказательства, чтобы обвинить Хантера Байдена в налоговых преступлениях и ложных заявлениях, связанных с покупкой оружия", - пишут СМИ.

Под ложными заявлениями подразумевают, что Хантер Байден мог втайне вести лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств. Сын президента имел тесные деловые контакты на Украине, в Китае, Казахстане и ряде других стран. Подробности стали известны после того, как американские СМИ опубликовали данные с ноутбука Байдена-младшего. Из переписки стало известно, что предприниматель пытался организовать личную встречу представителя украинской энергетической компании со своим отцом - тогда еще вице-президентом США. Это косвенно подтверждают и бывшие деловые партнеры. В недавнем интервью телеканалу "Фокс Ньюз" Тони Бобулински позволил себе довольно резкие сравнения:

"Я встречался с Джо Байденом много раз. Есть огромный массив данных, доказывающих, что он действовал в капиталистическом ключе. Я бы даже сказал, руководил процессом. Такова роль Джо Байдена в бизнесе его семьи по всему миру".

Сомнительные деловые отношения связывали Хантера Байдена и с азиатскими партнерами. В марте все та же "Вашингтон пост" заявила: предприниматель получил 5 миллионов долларов от китайской энергетической компании. За что точно - не сообщается. А вот куда был готов тратить свой капитал, в том числе политический, хорошо известно. Предприниматель оказался причастен к финансированию программы по созданию на Украине биологического оружия. Впрочем, сейчас об этом речи не идет. Как ожидается, на стол прокурора должен лечь увесистый пакет доказательств уклонения от налогов и лоббистской деятельности.

Остроты набирающему обороты скандалу добавляет и тот факт, что дело курирует прокурор, назначенный в свое время Дональдом Трампом. Позже разбирательство в отношении Байдена-младшего стало одной из главных тем его предвыборной кампании в 20-м году. Однако должного эффекта на публику тогда это не произвело.

Потерпевшие поражение республиканцы обвинили во всем ФБР и социальные сети: якобы те сделали все, чтобы замять историю с сыном Байдена. Однако теперь замять вряд ли получится. Особенно, учитывая повышенный интерес к личной жизни предпринимателя. Всего за месяц фильм "Мой сын Хантер" собрал миллионы просмотров - о вредных привычках, продажной любви и коррупции. Что из этого основано на реальных событиях, разбираться, теперь вполне возможно, будет суд.

Анна Пешехонова, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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