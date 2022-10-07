Эксперты обсудили детали политической интеграции новых территорий

Были затронуты вопросы, связанные с принятием четырёх субъектов в состав России

В Москве прошёл круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему "Политической интеграции новых территорий". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Его участники обсудили целый ряд вопросов, связанных с принятием четырёх субъектов в состав России: отношение жителей нашей страны к прошедшим референдумам, роль этого события для присоединённых регионов, формирование законодательных и исполнительных органов власти, а также организацию в них партийной работы.

"Конечно, я думаю, что все предложенные сегодня направления работы - работы и политических партий, и государства, и общества, и органов исполнительной власти - они крайне важны, и мы в ближайшее время уже начнём видеть плоды этой политической интеграции. И я бы назвал это гармонизацией и нормализацией политической жизни новых субъектов", - рассказал политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва", член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.

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