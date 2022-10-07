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В Аргентине во время футбольного матча вспыхнули беспорядки

11:55
  • пятница
  • 07 октября 2022

Всему виной - организация мероприятия

Совсем неспортивные страсти разгорелись во время футбольного матча в аргентинской Ла-Плате. Игру между местной командой и клубом "Боко Хуниорс" пришлось прервать на 9-й минуте из-за вспыхнувших беспорядков.

Как оказалось, организаторы продали больше билетов, чем было мест на стадионе. Фанаты, которым не удалось попасть на мероприятие, попытались прорваться через заграждения. Полиция применила слезоточивый газ.

Однако стражи порядка несколько перестарались: клубы едкого дыма проникли на спортивную арену, чем довели до слез как самих игроков, так и зрителей на трибунах. По данным местных СМИ, в возникшей давке пострадали более 100 человек, у одного из болельщиков случился инфаркт - спасти его не удалось.

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