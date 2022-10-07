ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

09:33
  • пятница
  • 07 октября 2022

Режим распространяется на 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг и в центр России. Он распространяется на 11 аэропортов.

Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов России продлен до 10 октября
Росавиация продлила ограничения полетов на юг России

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября 2022 г.", - отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что временное ограничение относится к аэропортам Анапы, , Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Липецка, передает ТАСС. Режим был введен с началом специальной военной операции России по защите жителей Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет
Самолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.