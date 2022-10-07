Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Режим распространяется на 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг и в центр России. Он распространяется на 11 аэропортов.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября 2022 г.", - отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что временное ограничение относится к аэропортам Анапы, , Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Липецка, передает ТАСС. Режим был введен с началом специальной военной операции России по защите жителей Донбасса.

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