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ВСУ столкнулись с эшелонированной линией обороны в Херсонской области

10:10
  • пятница
  • 07 октября 2022

Продвинуться дальше украинские войска не смогут, заверяют власти

Украинская армия не сможет продвинуться в направлении Херсона. Путь ВСУ преграждает эшелонированная линия обороны, ситуация стабильная, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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"На фронтах все стабильно, все откатилось до линии обороны эшелонированной. У нас там несколько эшелонов стоит, они не пройдут там, это невозможно", - цитирует Стремоусова ТАСС.

Он также прокомментировал инцидент с ракетным ударом по автобусу в Дарьевке. Стремоусов подчеркнул, что там не было военных, только мирные граждане. Он заметил, что по мирным жителям выпустили ракеты из установки HIMARS, операторы которых – американцы, прикрывающиеся украинскими нацистами.

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