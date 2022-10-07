Спасатели эвакуировали 150 человек из горящего бизнес-центра в Москве

Эпицентр возгорания – на цокольном этаже здания на улице Искры

Около 150 человек эвакуированы из-за пожара в бизнес-центре на северо-востоке Москвы. Эпицентр возгорания находился на цокольном этаже здания на улице Искры, сообщили в экстренных службах.

"В бизнес-центре на улице Искры, д. 17а, произошло загорание на цокольном этаже на площади 25 квадратных метров. В целях безопасности были эвакуированы около 150 человек", - приводит сообщение представителя служб ТАСС.

По данным столичного ГУ МЧС, информация о пожаре в административном здании на улице Искры поступила в 09:09 мск. Горели оргтехника и мебель. В 09:37 мск пожар был отушен, сообщений о пострадавших не поступало.

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