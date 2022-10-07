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Кадыров рассказал о 10 тысячах воюющих в зоне СВО чеченцах

10:53
  • пятница
  • 07 октября 2022

В ближайшие дни туда отправятся дополнительные спецполки

В зоне специальной военной операции по защите Донбасса воюют примерно 10 тысяч бойцов из Чечни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на торжественном построении сотрудников силовых структур региона.

"В эти дни в зону спецоперации отправятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата", - сказал Кадыров (цитата по ТАСС).

Кроме того, в пятницу глава Чечни получил звезду Героя ДНР и медаль за освобождение Мариуполя. Награду ему вручил глава республики Денис Пушилин.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что из Чечни в зону СВО отправились бойцы четырех элитных спецподразделений республиканской Росгвардии.

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