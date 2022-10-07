Правительство России ограничило скорость электросамокатов

Передвигаться на них можно со скоростью не выше 25 км/ч

Электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, электроскейтборды и моноколеса приравняли в средствам индивидуальой мобильности. Внесение изменений в Правила дорожного движения утвердило правительство России.

Теперь перемещать на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Пешеходы имеют приоритет.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

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