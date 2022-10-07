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ФСБ предотвратила теракт на транспорте на Ставрополье

11:01
  • пятница
  • 07 октября 2022

Акцию готовили сторонники запрещенного "Исламского государства"

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Ставропольском крае. Акцию на транспорте готовили сторонники запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

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"На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, члены ячейки – граждане России - планировали террористический акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Указания они получали от зарубежных эмиссаров организации, передает ТВЦ.

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