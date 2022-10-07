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Союзные войска под Красным Лиманом получили подкрепление

11:34
  • пятница
  • 07 октября 2022

Планируется освобождение занятых ВСУ территорий

Союзные войска получили шанс вытеснить украинскую армию с занятых ей территорий на краснолиманском направлении. Сюда прибыло подкрепление, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

ВСУ бросили все резервы на Красный Лиман
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"Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой. Но, с учетом мотивированности и понимания важности этого участка, есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий", — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Обстановку под Красным Лиманом Пушилин ранее назвал самой сложной. В районе Кременной союзные войска выстраивают линию обороны, ситуация стабилизируется. Теперь, с прибытием резервов, появилась возможность выбить противника с занятых позиций.

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