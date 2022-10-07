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Путин подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных

12:17
  • пятница
  • 07 октября 2022

За призванными для участия в спецоперации сохраняются рабочие места

Закон о трудовых гарантиях россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, подписал президент России. В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места.

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Поправки в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест ранее внесли и утвердили парламентарии. Уточняется, что после демобилизации военнослужащий может вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу.

Также Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным займам. Подчеркивается, что закон разработан для защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков, призванных на военную службу.

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