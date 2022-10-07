ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Автосервис обрушился после крупного пожара в Москве

14:57
  • пятница
  • 07 октября 2022

Обошлось без пострадавших

Крупный пожар несколько часов тушили минувшей ночью на юге Москвы. Горел двухэтажный автосервис на Севанской улице, сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, эпицентр возгорания находился на крыше. Оттуда пламя быстро распространилось по всему зданию, ведь в помещениях стояли машины и хранились газовые баллоны.

Часть строения рухнула. Локализовать огонь удалось на площади 900 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. Теперь следователям предстоит выяснить причины пожара, а также, сколько машин сгорело и какой нанесён ущерб.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.