Автосервис обрушился после крупного пожара в Москве

Обошлось без пострадавших

Крупный пожар несколько часов тушили минувшей ночью на юге Москвы. Горел двухэтажный автосервис на Севанской улице, сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, эпицентр возгорания находился на крыше. Оттуда пламя быстро распространилось по всему зданию, ведь в помещениях стояли машины и хранились газовые баллоны.

Часть строения рухнула. Локализовать огонь удалось на площади 900 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. Теперь следователям предстоит выяснить причины пожара, а также, сколько машин сгорело и какой нанесён ущерб.

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