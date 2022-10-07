Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Обсуждали Украину

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в пятницу поговорили по телефону. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции.

"В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российского-турецких отношений, а также ситуация на Украине", — приводит сообщение агентство РИА Новости.

По словам Эрдогана, Анкара готова сделать все от нее зависящее для поисков мирного решения украинского кризиса на благо всех.

О планах Эрдогана поговорить с Путиным стало известно накануне. Эту информацию подтверждал и Дмитрий Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"