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Помогут каждому: в Москве работает Центр поддержки семей мобилизованных

14:58
  • пятница
  • 07 октября 2022

Проблемы стараются решить одним днём

Помочь материально, устроить ребёнка в детский сад или школу, оказать психологическую помощь. В "Центре поддержки семей мобилизованных и добровольцев" многие проблемы стараются решить одним днём. Перечень услуг огромен, среди самых популярных - трудоустройство и юридические консультации.
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Здесь каждая из них чувствует, что она не одна. Матери, жены и сестры. Их семьи мобилизация коснулась непосредственно. Но даже находясь вдали от дома, отцы и мужья теперь могут быть уверены, что их родные не брошены. Решают в этом центре самые разные проблемы. Ольга осталась одна с дочкой-первоклассницей. Забирать ее из школы не успевает. И ей помогли оформить продлёнку для ребёнка.

"Моя дочь пошла в первый класс. И поэтому продленка бесплатная с питанием - это была бы реальная помощь, так как я одна с девочкой осталась, и сейчас это очень важно. Пока я на работе, я могу быть спокойна, что мой ребенок под присмотром", - рассказала Ольга.

У некоторых несколько детей. Лилия с двумя сыновьями - пяти и девяти лет. Мальчики посещают много секций и кружков, в том числе и платных. "Раньше у нас папа оплачивал все эти кружки, и вообще в целом, а так как сейчас некому, получается, оплачивать, поэтому я обратилась в центр. За помощью", - говорит Лилия.

Материальная помощь, устройство в детский сад, перевод в школу поближе к дому, бесплатное горячее питание для детей - это самые насущные вопросы для женщин, чьи мужья уехали. Такие вопросы в центре стараются решать одним днём.

"Проблема может быть юридического какого-то характера, проблема может быть - нужен ребеночку детский сад. То есть со всеми этими проблемами можно будет к нам обратиться. Родственники мобилизованных должны понимать, что они не одни, что они не остались одни, а им будет оказана помощь", - отметила Лариса Сосунова, ведущий специалист "Центра поддержки семей мобилизованных и добровольцев".

Окажут помощь и пожилым или тяжелобольным родителям мобилизованных. Например, оформят социальное обслуживание на дому или устроят в интернатные учреждения. Если женщина не работала, то ей помогут найти новое место или переобучиться. Даже получить водительские права. Вопросов много и к решению каждого здесь подходят персонально. Обращаются и за помощью с задолженностью по кредитам, и по вопросам оформления доверенностей от мужа или сына. А иногда - просто за психологической поддержкой. Получить её может каждый. Центр расположен на улице Сергия Радонежского и работает ежедневно.

Елена Сахно, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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Центр поддержки семей мобилизованных
Центр поддержки семей мобилизованных
Центр поддержки семей мобилизованных
Центр поддержки семей мобилизованных
Центр поддержки семей мобилизованных
Центр поддержки семей мобилизованных
Центр поддержки семей мобилизованных
Центр поддержки семей мобилизованных
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