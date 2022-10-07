Помогут каждому: в Москве работает Центр поддержки семей мобилизованных

Проблемы стараются решить одним днём

Помочь материально, устроить ребёнка в детский сад или школу, оказать психологическую помощь. В "Центре поддержки семей мобилизованных и добровольцев" многие проблемы стараются решить одним днём. Перечень услуг огромен, среди самых популярных - трудоустройство и юридические консультации.

Здесь каждая из них чувствует, что она не одна. Матери, жены и сестры. Их семьи мобилизация коснулась непосредственно. Но даже находясь вдали от дома, отцы и мужья теперь могут быть уверены, что их родные не брошены. Решают в этом центре самые разные проблемы. Ольга осталась одна с дочкой-первоклассницей. Забирать ее из школы не успевает. И ей помогли оформить продлёнку для ребёнка.

"Моя дочь пошла в первый класс. И поэтому продленка бесплатная с питанием - это была бы реальная помощь, так как я одна с девочкой осталась, и сейчас это очень важно. Пока я на работе, я могу быть спокойна, что мой ребенок под присмотром", - рассказала Ольга.

У некоторых несколько детей. Лилия с двумя сыновьями - пяти и девяти лет. Мальчики посещают много секций и кружков, в том числе и платных. "Раньше у нас папа оплачивал все эти кружки, и вообще в целом, а так как сейчас некому, получается, оплачивать, поэтому я обратилась в центр. За помощью", - говорит Лилия.

Материальная помощь, устройство в детский сад, перевод в школу поближе к дому, бесплатное горячее питание для детей - это самые насущные вопросы для женщин, чьи мужья уехали. Такие вопросы в центре стараются решать одним днём.

"Проблема может быть юридического какого-то характера, проблема может быть - нужен ребеночку детский сад. То есть со всеми этими проблемами можно будет к нам обратиться. Родственники мобилизованных должны понимать, что они не одни, что они не остались одни, а им будет оказана помощь", - отметила Лариса Сосунова, ведущий специалист "Центра поддержки семей мобилизованных и добровольцев".

Окажут помощь и пожилым или тяжелобольным родителям мобилизованных. Например, оформят социальное обслуживание на дому или устроят в интернатные учреждения. Если женщина не работала, то ей помогут найти новое место или переобучиться. Даже получить водительские права. Вопросов много и к решению каждого здесь подходят персонально. Обращаются и за помощью с задолженностью по кредитам, и по вопросам оформления доверенностей от мужа или сына. А иногда - просто за психологической поддержкой. Получить её может каждый. Центр расположен на улице Сергия Радонежского и работает ежедневно.

Елена Сахно, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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