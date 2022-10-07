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Ремонт вестибюля "Комсомольской" завершат в этом году

15:00
  • пятница
  • 07 октября 2022

Сейчас вход для пассажиров частично ограничен

Ремонт вестибюля на станции метро "Комсомольская" будет заверен до конца года. Сейчас из-за работ вход в подземку для пассажиров частично ограничен, что доставляет им немало неудобств. Однако мера эта вынужденная.

Рабочие демонтируют плитку на стенках и на полу, также зачищают потолки. Мусор загружают в мешки и сразу выносят. В ближайшее время начнется подготовка к проведению гидроизоляции. Это уже пятый этап ремонта. Первые четыре завершены. Там усилили несущие стены, устранили протечки, уложили мрамор и гранит, а ещё обновили освещение.

"На данной станции, вестибюль станции метро "Комсомольская", работы такого характера не выполнялись со времени её строительства. Были проведены обследования и назначен ремонт капитальный данной инфраструктуры. Сейчас выполняется пятый этап работ, ведутся ремонтные работы, как мы сейчас видим, после завершения будет шестой этап, окончательный, после этого мы уже не будем устанавливать выгородки, работы будут выполняться в ночные окна", - рассказал Александр Кобызев, начальник службы заказчика "Московского метрополитена".

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