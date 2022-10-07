Пьяного мужчину с ножом задержали в Подмосковье

Сотрудникам Росгвардии удалось его скрутить

Кидался на незнакомых людей прямо на улице. На западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину с ножом.

Утром нетрезвый житель Подмосковья в Солнцеве повздорил с двумя прохожими. Свою правоту 49-летний мужчина решил доказать холодным оружием. Сначала его пытались обезвредить с помощью слов. Но в итоге помогла грубая сила.

Сотрудникам Росгвардии удалось незаметно подобраться к наглецу. Повалить его на землю и скрутить. Никто не пострадал.

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