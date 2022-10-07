Пьяного мужчину с ножом задержали в Подмосковье

Сотрудникам Росгвардии удалось его скрутить
Кидался на незнакомых людей прямо на улице. На западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину с ножом.
Утром нетрезвый житель Подмосковья в Солнцеве повздорил с двумя прохожими. Свою правоту 49-летний мужчина решил доказать холодным оружием. Сначала его пытались обезвредить с помощью слов. Но в итоге помогла грубая сила.
Сотрудникам Росгвардии удалось незаметно подобраться к наглецу. Повалить его на землю и скрутить. Никто не пострадал.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"