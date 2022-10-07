Автоэксперт прокомментировал изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов

Не совсем ясно, как будет контролироваться скоростной режим

Электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства, позволяющие быстро передвигаться, получили статус средства индивидуальной мобильности. Изменения в правила дорожного движения сегодня утвердило правительство России.

Теперь перемещаться можно со скоростью не более 25 км/ч. А по тротуарам и велодорожкам двигаться можно только если масса устройства не превышает 35 килограммов. При этом у пешеходов всегда есть приоритет.

Кроме того, на электросамокатах разрешается ездить по правому краю проезжей части, если максимальная разрешённая скорость на ней не выше 60 км/ч. Новые правила не распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки.

"Как контролировать скоростной режим, вот это главный вопрос, который не все эксперты понимают. Возможно, мы увидим, скоро на дорогах рейды из инспекторов ГИБДД, которые будут выявлять таких водителей, возможно, пьяных водителей СИМ, потому что им запрещено употреблять алкогольные напитки, наконец-то, потому что раньше мы видели абсолютный бардак и хаос в этом вопросе. Возможно, правила слишком сложно написаны, самое главное, что они вообще приняты. Далее посмотрим на правоприменительную практику и, если будет необходимость, эксперты смогут предложить свои поправки", - рассказал автоэксперт Александр Шумский.

И ещё одно нововведение, которое должно помочь автолюбителям легче ориентироваться при выборе парковочного места. Платные места теперь будут обозначаться синими линиями. А бесплатные – белыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"