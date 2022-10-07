"Подводная лодка" в Истринском районе оказалась под угрозой разрушения

Макет подлодки пребывает в плачевном состоянии

Подводная лодка в лесах Подмосковья! Истра может лишиться одного из самых экзотических арт-объектов. Субмарина в натуральную величину появилась там несколько лет назад - как бизнес-идея. Теперь, когда проект окупился, с огромной достопримечательностью не знают, что делать.

Подмосковная Истра. В паре километров от съезда с Новорижского шоссе водители в удивлении притормаживают. В местном пруду на отмели в окружении прибрежных зарослей и тины стоит подводная лодка. Макет субмарины в реальную величину появился здесь лет 10 назад - как реклама строящегося поблизости коттеджного посёлка. Все дома и участки застройщик давно распродал. Креативная инсталляция так и осталась в водоёме.

Вблизи истринский артобъект выглядит как-то совсем уже неприглядно. Вся краска смылась, фанерная обшивка местами проломлена, а металлический каркас, как оказалось, внутри почти весь сгнил.

В таком состоянии конструкция пребывает уже несколько лет, уверяют местные жители. Хотя в первое время за субмариной присматривали работники управляющей компании коттеджного поселка, даже перекрасили её однажды в жёлтый, сделав истринский пруд достопримечательностью для битломанов и любителей необычных снимков. Впрочем, теперь фото на фоне лодки выглядят скорее печально.

"Я думаю, её надо отреставрировать, будет местная достопримечательность", - говорит мотопутешественник Дмитрий Богданов. Похожего же мнения придерживаются и местные жители. К подводной лодке многие даже успели привязаться.

В дирекции коттеджного поселка признаются, что для них она давно уже стала антирекламой. Между тем представители районной администрации уже обратились с просьбой о проверке состояния пруда в Министерство экологии и природопользования Московской области.

"Макет пришел в негодность. В Минэкологии заключения мы ещё не имеем. Если будем иметь заключение Минэкологии, что это действительно наносит вред окружающей среде, то соответственно будут приняты экстренные меры", - сообщила Елена Раева, начальник территориального отдела Кострово-Онуфриевское.

За чей счет будут проводиться работы по демонтажу, еще предстоит решить. Местной администрации пруд не принадлежит, находится на территории поселка. Там заниматься лодкой явно не готовы. Так что, возможно, еще какое-то время водители будут в недоумении притормаживать, проезжая мимо.

Татьяна Сидорова, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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