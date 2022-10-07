"Марш кремлевских курсантов" прошел в Подмосковье

Участники преодолели порядка 85 километров

В Подмосковье завершился "Марш Кремлёвских курсантов". За два дня участники преодолели маршрут почти в 85 километров.

Военнослужащие, кадеты, юнармейцы, а также студенты вузов прошли маршем по местам боёв легендарной 16-ой Армии. Клин, Истра, Волоколамск. Там в 41-м советские курсанты почти два месяца сдерживали наступление фашистских войск на Москву.

В память о тех сражениях участники марша не только повторили сам маршрут, но и продемонстрировали готовность выполнить любую боевую задачу. В ходе акции они возложили венки у мемориалов Великой Отечественной войны.

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