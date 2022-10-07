Признанный в России иноагентом "Мемориал" получил Нобелевскую премию мира

А также украинские и белорусские правозащитники

Признанный в России иноагентом "Мемориал", украинский Центр гражданских свобод, а также белорусский активист Алесь Беляцкий получили Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

"Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии",— говорится на сайте премии.

Общество "Мемориал" было ликвидировано в феврале 2022 года по решению суда. Алесь Беляцкий в 1996 году создал в Белоруссии правозащитный центр "Вясна". Эта организация продвигает права человека в республике и оказывает юридическую помочь политическим заключенным. Была лишена государственной аккредитации.

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