Сенатор: уголовная ответственность за отказ от мобилизации не предусмотрена

Подобная норма действует лишь за отказ от срочной службы

Неправомерными назвал предупреждения об уголовной ответственности за отказ от мобилизации председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Андрей Клишас подчеркнул, что мера применима лишь в случае отказа от срочной службы.

"Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно, так как, согласно постановлению пленума Верховного Суда РФ … субъектами преступления являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу", - написал Клишас в Telegram.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. По данным Минобороны, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

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