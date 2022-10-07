МИД: Зеленский прямо признался в преступных планах Киева

Выкрутиться из ситуации ему не удастся

Владимир Зеленский прямо признался в преступных замыслах киевского режима. Призывы украинского лидера к превентивным ядерным ударам по России прокомментировала официальный представитель МИД России. По словам Марии Захаровой, "выкрутиться" из этой ситуации ему не удастся.

"Если говорить о том, что вчера произошло, то это просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов. Но это было сказано в прямом эфире, здесь уже не выкрутишься, здесь уже не спишешь, как это пытались сделать в отношении Борреля его коллеги по Евросоюзу на неправильный перевод", - сказала Захарова в эфире Первого канала.

Зеленский накануне выступил по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии. Он заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России, а не ждать ядерных ударов Москвы. В Кремле подчеркнули, что подобные заявления - не что иное, как призыв к началу мировой войны.

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