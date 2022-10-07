ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: Зеленский прямо признался в преступных планах Киева

13:12
  • пятница
  • 07 октября 2022

Выкрутиться из ситуации ему не удастся

Владимир Зеленский прямо признался в преступных замыслах киевского режима. Призывы украинского лидера к превентивным ядерным ударам по России прокомментировала официальный представитель МИД России. По словам Марии Захаровой, "выкрутиться" из этой ситуации ему не удастся.

Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России
Заявления Зеленского и Байдена о ядерной угрозе вызвали недоумение во всем мире

"Если говорить о том, что вчера произошло, то это просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов. Но это было сказано в прямом эфире, здесь уже не выкрутишься, здесь уже не спишешь, как это пытались сделать в отношении Борреля его коллеги по Евросоюзу на неправильный перевод", - сказала Захарова в эфире Первого канала.

Зеленский накануне выступил по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии. Он заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России, а не ждать ядерных ударов Москвы. В Кремле подчеркнули, что подобные заявления - не что иное, как призыв к началу мировой войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.